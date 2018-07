Emilly se defende após ofender pessoas em festival de música

Emilly Araújo foi gravada chamando pessoas de 'pobre' em festival de música. Foto: Globo/Paulo Belote

Um vídeo da ex-BBB Emilly Araújo ofendendo pessoas em um festival de música começou a circular nas redes sociais. Com a repercussão e muitas críticas, ela resolveu se explicar.

Em seu Twitter, ela disse: "Meus amores, vocês me conhecem... Isso nunca aconteceria se eu não tivesse chegado no meu limite. Sou ofendida todos os dias e fico calada! A menina provocou muito! Fez de tudo para me tirar do sério... Esqueceu do Maluma no palco. A menina foi dizer que eu sou verme, que eu ia dar golpe da barriga! Tacou água em mim. Eu falei que sou 'rica', não preciso disso, e ela é pobre".

Meus amores! Vocês me conhecem... Isso nunca aconteceria se eu não tivesse chegado no meu limite! Sou ofendida todos os dias e fico calada! — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) 4 de julho de 2017

A menina provocou muito! Fez de tudo para me tirar do sério... Esqueceu do maluma no palco — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) 4 de julho de 2017

Depois, ela ainda pede desculpas e admite que errou. "Eu errei em responder. Sou uma pessoa pública, mas não sou um robô. Eu sou simples, amo ter minha vida simples, nunca tive vergonha de ser pobre. Respondi à garota com o meu clichê 'tu que é'. Perdoem caso algum de vocês tenha se ofendido com o que aconteceu, mas não acreditem em coisas distorcidas", disse ela.

Eu errei em responder! Sou uma pessoa pública, mas não sou um robô! Sempre aprendo com tudo que acontece, seja bom ou ruim! — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) 4 de julho de 2017

Porém, um novo vídeo foi divulgado pela mesma menina que publicou o vídeo anterior. Na filmagem, é possível ver Emilly dançando no camarote e a menina pedindo para que ela mande um 'oi' para Goiás. Em seguida, a ex-BBB chama alguém de 'pobre', e diz que ela é 'rica'. Não está claro, porém, se a ofensa de Emilly foi destinada à moça que gravou o vídeo ou a outra pessoa. O vídeo foi apagado algumas horas depois.

"Não sei se xingaram ou falaram alguma coisa humilhando ela, pois não ouvi e não foi registrado no vídeo. Portanto, como muitos estão dizendo, acredito que essas ofensas não tenham sido destinadas a mim, pois não dei motivo. Só sei que, infelizmente, esse fato lamentável foi flagrado no vídeo. Aqui está o vídeo completo, tirem suas conclusões", explicou a autora do vídeo na legenda.

As críticas a ex-BBB não pararam por aí: antes de se explicar, Emilly publicou uma foto em seu Instagram com uma legenda falando de seu signo, leão. Fãs acreditam que a legenda foi uma "justificativa" para o que ela falou no vídeo. Entretanto, o autor do texto pediu, no Twitter, que ela desse créditos a ele. Até o momento, ela não respondeu o rapaz nem o creditou na legenda.