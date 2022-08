Novo podcast apresentado por Meghan Markle estreia no Spotify

'Archetypes' é o novo podcast apresentado pela Duquesa de Sussex, Meghan Markle. Foto: Spotify

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 23, a estreia do podcast Archetypes com Meghan , a Duquesa de Sussex, resultado da parceria entre o streaming e Archewell Audio. A série investiga e discute rótulos que tentam reprimir as mulheres. O trailer e o primeiro episódio já estão disponíveis, gratuitamente, somente no Spotify.

Nesta temporada de Archetypes, o público poderá ouvir mulheres vencedoras em suas vidas e que são fonte de inspiração para as novas gerações. O episódio de estreia traz uma conversa com Serena Williams , em que são abordados temas como ambição, maternidade e evolução. Também, junto à Meghan, para discutir sobre ambição relacionado ao gênero, está a professora Laura Kray, da UC Berkeley.

Todos os episódios estarão disponíveis sempre às terça-feiras, grátis, somente no Spotify. O da próxima semana será uma conversa com Mariah Carey .

Spoilers e trechos marcantes da conversa entre a Meghan e Serena Williams:

14:50’ - Meghan e Serena refletem sobre como acolheram suas ambições desde jovens, desde as cartas enviadas pela Megahn a uma fabricante de sabão ao icônico comentário de Serena: "Eu gostaria que outras pessoas fossem como eu".

29:43’ - Meghan e Serena compartilham histórias pessoais sobre como equilibrar suas ambições e a vivência na maternidade. Cada uma delas se abre sobre os desafios que enfrentaram aos olhos do público ao se tornarem mães atuantes em suas profissões.

43:16’ - Meghan e Serena abordam o tópico de estar no controle de suas próprias narrativas enquanto Serena compartilha detalhes sobre sua evolução longe do tênis e sua experiência escrevendo um artigo, em primeira pessoa, para a Vogue.