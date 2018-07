Novo namorado de Susana Vieira é mais jovem que a atriz e não é do meio artístico

Foto: Divulgação/Globo

O novo namorado de Susana Vieira é mais jovem que a atriz e não pertence ao meio artístico. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, ela ainda não quer revelar a identidade do rapaz porque eles ainda estão se conhecendo.

Além disso, Susana não quer que o assédio do público e da imprensa atrapelhe seu relacionamento, assim como aconteceu nas últimas ocasiões.

O romance com o empresário Gui Jacob, que Susana conheceu no carnaval, não foi pra frente, assim como com Guilherme Dornellas, de 26 anos, que a veterana conheceu em um casamento no ano passado.

A revelação da atriz foi feita durante uma entrevista ao site Gshow, na qual ela dava dicas para as mulheres que ainda estão solteiras sobre como aproveitar o Dia dos Namorados.

"Quando você está solteira e sem namorado, o Dia dos Namorados é muito deprimente. Você diz: 'A troco do quê estou assim? Por que eu não tenho namorado?' Não se sinta só porque tem muita mulher sem namorado. Você não é a única. Sai, vai para um barzinho. Vá para a praia!", disse no vídeo.