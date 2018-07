Novo Homem-Aranha usa fantasia do super-herói em visita a hospital infantil

Tom Holland interpretará o Homem-Aranha nos próximos filmes da franquia Foto: Reprodução/Instagram

Tom Holland visitou um hospital infantil em Atlanta, Georgia (EUA), usando a roupa do super-herói Homem-Aranha, na quinta-feira, 18.

O ator, escalado para interpretar o herói da Marvel nos próximos longas da franquia, ficou inspirado depois que surpreendeu os pequenos no Hospital Infantil Eagleton.

"Encontrar vocês todos hoje foi uma experiência incrível e vocês são todos pequenas inspirações. Estamos muito orgulhosos de vocês e nós amamos e esperamos que vocês fiquem bons logo. Muito obrigado por nos receber, Hospital Eagleton", escreveu o ator em seu Instagram.

Tom teve a companhia do seu colega de elenco, Jacob Batalon - que irá interpretar Ned Leeds no filme - que também ficou animado em poder colocar um sorriso no rosto das crianças.

Compartilhando uma foto de Tom segurando um bebê, ele escreveu: "Foi incrível encontrar essas crianças hoje. Eles nos inspiraram e os seus sorrisos são mais brilhantes que o Sol. Nós amamos vocês".