Novo filme de James Bond pode perder data de lançamento, após saída de Danny Boyle

O próximo filme de James Bond não perdeu apenas um diretor com a saída de Danny Boyle. A data de lançamento, prevista para novembro de 2019, ainda é incerta. A MGM e Eon, patrocinadores do filme, divulgaram que estão procurando por um roteirista ou diretor para participar da nova edição da franquia 007. Boyle havia deixado uma espécie de rascunho, mas informações publicadas pela revista Variety revelam que o material poderá ser refeito.

As filmagens do projeto, apelidado como Bond 25, deveriam começar em 8 de dezembro, no Reino Unido. As produções de James Bond são notoriamente complexas e envolvem locações caras e destinos difíceis de serem filmados.

Diferenças criativas entre Boyle e o ator Daniel Craig, o protagonista do filme, teriam comprometido o trabalho do ex-diretor, de acordo com publicação do perfil oficial de James Bond no Twitter. Danny Boyle pretendia centralizar a nova saga em tensões políticas atuais com a Rússia e abordar uma Guerra Fria moderna, o que não deixou Craig satisfeito.

O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007 deverá ser o último com Daniel Craig como James Bond.

