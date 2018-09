Novo clipe de Childish Gambino tem referências a Kanye West, Nicki Minaj e outros artistas

'Feels like Summer', de Childish Gambino, tem diversas referências a personalidades do pop, hip hop e política. Foto: YouTube/ChildishGambinoVEVO

No último domingo, 2, Childish Gambino lançou o clipe de Feels Like Summer, uma animação de mais de quatro minutos repleta de referências ao universo do hip hop, enquanto Gambino anda tranquilamente usando fones de ouvindo, inerte ao que acontece ao seu redor.

No vídeo, personagens que lembram Nicki Minaj e Travis Scott brincam em um gramado verde, fazendo referência a uma recente briga entre os dois sobre o primeiro lugar das mais tocadas da Billboard. Em outro momento, A$AP Rocky e Solange Knowles aparecem brincando de cabo de força com The Weeknd, e Future roubando a bicicleta de Drake.

As referências não param por aí, e o clipe tem uma passagem com uma figura que se parece com Kanye West usando um boné com a frase "Make America Great Again" enquanto chora e é abraçado por Michelle Obama – recentemente, o artista foi criticado por fazer elogios a Donald Trump.

Outras personalidades retratadas no novo clipe de Gambino são Beyoncé, Michael Jackson, Oprah, Whitney Houston, Will Smith, Jay-Z, Chance the Rapper, o trio Migos, Janelle Monae, SZA, Chris Brown, Snoop Dogg, Wiz Khalifa e o candidato ao governo da Flórida Andrew Gillum. O clipe foi dirigido por Gambino, Ivan Dixon e Greg Sharp, e as ilustrações são de Justin Richburg.

Assista abaixo: