Novo clipe de Anitta será gravado na Amazônia; ouça trecho da música

Anitta participou do 'Altas Horas' de sábado, 7 Foto: Globo/Ramón Vasconcelos/Divulgação

A cantora Anitta revelou no Altas Horas deste sábado, 7, que o próximo clipe do projeto Xeque-Mate será gravado na Amazônia. "O Brasil é lindo, incrível e merece ser protegido", justificou.

Ela afirmou ainda que, pela locação, não terá a estrutura com a qual está acostumada. "A gente vai dormir em barquinho, passar uns perrenguinhos, vamos ter que tomar a vacina de febre amarela", disse.

A música é uma parceria com o DJ Alesso, que mostou um trecho de Is That For Me? por ligação de vídeo no programa. Poo Bear, que produziu Will I See You? é o autor.

Confira detalhes sovbre a participação de Anitta no Altas Horas aqui.

Ouça um trecho da música: