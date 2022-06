Novo álbum de Filipe Ret, 'LUME', conta com experiência exclusiva no Spotify

Filipe Ret lança seu sexto álbum nesta quinta-feira. Foto: Spotify

Filipe Ret se tornou o primeiro artista do trap nacional a lançar um Enhanced Album no Spotify. O disco LUME chega na plataforma de streaming nesta quinta-feira, 16, com uma experiência única para os fãs.

O sexto trabalho do rapper carioca, lançado pela Som Livre, ganha conteúdos extras para os fãs degustarem uma imersão exclusiva enquanto escutam as faixas inéditas. Com Spotify Clips - sequência de stories fixos, Storylines - textos associados a cada faixa -, e vídeos, Filipe Ret compartilha curiosidades dos bastidores de criação.

O cantor ainda revela o significado do nome do disco, comenta as participações especiais, as influências do disco, o momento da cena atual do trap brasileiro e carioca e muito mais.

"Agora, vocês vão acompanhar uma experiência incrível do meu novo álbum, LUME, com 11 faixas e sete participações muito especiais. Eu vou contar um pouco para vocês detalhes desse novo álbum. Então, pega a visão e entra na vibe do disco com o paizão", anuncia Filipe.

Ele é o segundo artista brasileiro a lançar um Enhanced Album no Spotify. No Brasil, apenas Luísa Sonza estreou o recurso exclusivo com o lançamento de seu álbum DOCE 22 no ano passado. Lorde, Blackpink, Lady Gaga, Billie Eilish, The Beatles são alguns artistas internacionais que também lançaram o formato no Spotify.