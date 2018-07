Nova versão de parceria entre Lady Gaga e Beyoncé surge na web

Foto: Reprodução / YouTube

Sete anos após o lançamento do clipe da música Video Phone, parceria entre Beyoncé e Lady Gaga, uma nova versão, trazendo supostamente cenas inéditas, surge no que seria o corte do diretor.

No clipe, há cenas nunca vistas antes da coreografia das divas. Nem elas, nem o diretor Hype Williams se pronunciaram, por enquanto.

Confira o vídeo:

VP director's cut from myself04 on Vimeo.