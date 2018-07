Nova música de Anitta mostra a diversidade cultural ao redor do mundo

Anitta lança a música 'Medicina' Foto: Felipe Loaiza

Após dividir com os fãs, em tempo real, o processo de escolha de uma nova música, Anitta lançou Medicina na madrugada desta sexta-feira, 20. Mirando ampliar o público, a canção é mais uma faixa que a artista canta em espanhol.

O clipe, repleto de cores, se passa em seis lugares diferentes ao redor do mundo e mostra a diversidade cultural dos povos. A produção começou a ser gravada no início de julho, na Colômbia. Nas cenas, crianças japonesas, indianas, africanas, colombianas e indígenas do Brasil dançam e cantam ao ritmo do reggaeton. "Gravei com elas porque acredito que os pequenos são o futuro do planeta. Nosso futuro está nas mãos deles", explicou a cantora em uma live do Facebook.

as vozes das criancinhas da nova música da anitta não sai da minha cabeçaaaaaa EU VOU EXPLODIRRRRR AAAAAA — Pedro Grayer (@pedrobraddock) July 20, 2018

De acordo com Anitta, a canção se chama Medicina porque a arte da música é universal e tem o poder de curar. "Ela não escolhe público e pode encantar a todos", explica.

Além desta produção, Anitta tem, ainda, o single Veneno para ser lançado. A cantora queria que a ordem de lançamento fosse invertida, no entanto a maioria da sua equipe votou contra. "Minha favorita era Veneno, mas não sou a única neste trabalho. Se fosse assim, eu não teria uma equipe e trabalharia completamente sozinha", expõe.

A artista convidou seus seguidores no Twitter a dar palpites sobre qual seria a música escolhida, o que gerou milhares de conversas com as hashtags #MedicinaOuVeneno, em português, e #MedicinaOVeneno, em espanhol.

clipe da anitta mto amor adorei — bitch (@luuizasouzah) July 20, 2018

anitta so faz musica em espanhol ninguem aguenta mais — leticia (@snsdtaps) July 20, 2018

tô com overdose de tanto ouvir a música da Anitta #AnittaMedicina — joao victor ☂️ (@arianaanitter) July 20, 2018

Eu amei tudo em Medicina, a música é boa demais, o clipe tá lindo, a fotografia tá impecável, as cenas das crianças dançando estão muito boas também, melhor single da Anitta de 2018. #AnittaMedicina pic.twitter.com/GwIVjMSldT — renan ☂ (@anittxplict) July 20, 2018

Em homenagem ao lançamento, a rede social criou um emoji especial, que será ativado na plataforma com as hashtags #AnittaMedicina, #MedicinaAnitta ou #EscuteMedicina. O recurso ficará disponível de hoje, 20, até as 23h59 da próxima quinta-feira, 26.

Veja abaixo o clipe de Medicina.