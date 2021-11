Nova história em quadrinhos celebra a vida de Tina Turner

Apresentação de Tina Turner em Londres. Uma nova história em quadrinhos vai explorar os altos e baixos da vida da cantora. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Uma nova história em quadrinhos explora os altos e baixos da vida da cantora Tina Turner.

A publicação biográfica da TidalWave Comics detalha a criação da artista no Tennessee, seu sucesso musical, suas brigas com o ex-marido Ike Turner e seu poderoso ressurgimento.

"A vida de Turner foi vista em documentários, filmes, música, Broadway, então por que não em quadrinhos. Acreditamos que é importante para os leitores ter modelos inspiradores e aprender sobre pessoas extraordinárias que superaram desafios para fazer a diferença no mundo", disse o editor Darren G. Davis em comunicado.

O quadrinho faz parte da série Força Feminina da empresa, que já apresentou no passado a cantora Dolly Parton, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama.

Turner celebrará 82 anos em 26 de novembro. No mês passado, ela foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll pela segunda vez.