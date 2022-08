'Nós, Voz, Eles 2': Sandy e Wanessa Camargo mostram bastidores de primeira parceria

Wanessa Camargo será a primeira convidada do projeto 'Nós, Voz, Eles 2', de Sandy. Foto: Instagram/@sandyoficial

As cantoras Sandy e Wanessa Camargo já estão se preparando para o lançamento da primeira parceria entre as duas, Leve, na próxima quinta-feira, 4. Wanessa é a primeira convidada no projeto Nós, Voz, Eles 2, de Sandy, que trará uma série de duetos com outros artistas.

Em um vídeo publicado no canal do YouTube de Sandy, as cantoras mostraram detalhes dos bastidores da gravação e também cantaram trechos da nova canção.

No Instagram, Sandy comemorou e agradeceu a parceria. "Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é", escreveu.

Wanessa comentou, no YouTube, sobre a alegria de poder colaborar com o projeto da cantora. "Estou muito feliz e honrada em estar nesse projeto com você, que eu tanto admiro", disse.

Além de conversarem sobre interesses em comum, as artistas também comentaram sobre boatos de que seriam rivais. "Eu ia nos shows, eu estava acompanhando, eu tinha todos os CDs e você sempre foi um exemplo para mim", disse Wanessa.

Sandy revelou que acredita que a "rivalidade" foi criada para "saciar a vontade das pessoas" e que os fãs chegaram a abraçar os boatos. "Eles queriam essa intriga também, mas eles se libertaram disso e viram que poderiam gostar de nós duas", afirmou a artista.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais