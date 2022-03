Normani lança single 'Fair', com ar mais intimista

Normani lança 'Fair' e revela ser um de seus momentos 'mais vulneráveis'. Foto: Instagram/@normani

Nesta sexta-feira, 18, Normani lançou seu mais novo single. Fair chega ao mundo após oito meses de Wild Side, a parceria que a cantora fez com Cardi B e que serviu como sua última música de trabalho. Antes disso, ela já tinha lançado hits como Motivation e Dancing With a Stranger, que foi gravada com Sam Smith.

Em um comunicado reproduzido pela Billboard, a artista comentou que o novo hit traz "um dos momentos mais vulneráveis" dela. "Compartilhá-la com o mundo faz com que eu me sinta desconfortável, porque vocês nunca me viram nessa luz antes. Se vocês sentem que não sabem o bastante de mim, é porque isso faz com que eu me sinta protegida, mas dessa vez estou me forçando a soltar um pouco da minha intimidade", conclui.

Em Fair, Normani aparece em um ar mais intimista e com uma letra sentimental, além de ser uma canção que traz à tona a indignação de ser deixada pela pessoa amada. Em fevereiro de 2022, enquanto respondia algumas caixinhas de perguntas no Instagram, ela comentou sobre a nova música: "É única e muito diferente pra mim. Provavelmente não é o que as pessoas esperam".