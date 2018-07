Normani, do Fifth Harmony, deixa o Twitter após ataques racistas

Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo, 7, Normani Kordei, uma das integrantes do Fifth Harmony, decidiu dar um tempo no Twitter após ser alvo de uma série de mensagens de conteúdo racista.

Em seu perfil na rede social, ela postou um texto que diz: "Eu estou dando um tempo no Twitter por enquanto. Pelos últimos quatro anos sendo uma figura pública eu aprendi a criar uma 'blindagem' para críticas e para aqueles que não gostam de mim. Eu nunca fui de refutar opinião de ninguém, mas durante a última semana e especialmente nas últimas 48 horas eu não fui apenas vítima de cyberbullying, mas fui vítima de bullying racial com tuítes e fotos tão horríveis e com conteúdos racistas que eu não posso me sujeitar mais ao ódio".

Na nota, ela ainda fala que não é a primeira artista negra a lidar com isso e que não será a última, mas que quer aproveitar o momento para dizer que "o amor vai muito mais longe do que o ódio" e que "ficar escondido atrás de um computador e colocar as pessoas para baixo, especialmente pela cor da pele delas, não faz de você alguém legal, faz de você um covarde".

As outras integrantes da girlband postaram notas de apoio em seus perfis no Twitter, pedindo mais amor e mais respeito. Camila Cabello, por exemplo, disse que os fãs não precisam "odiar outra pessoa" para apoiá-la. "Seja bom ou siga em frente", pediu, enquanto Ally Broke disse estar "orando muito por este mundo e pelo coração das pessoas".

You don't have to hate on somebody else to support me- I don't appreciate it and it's not what I'm about.. Be kind or move on — Camila Cabello (@camilacabello97) 6 de agosto de 2016

Over the past 48 hours I have heard and seen too much over an issue that is so small, but yet has become so big - — ♕DinahJane (@dinahjane97) 8 de agosto de 2016