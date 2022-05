Noivo de Britney Spears se pronuncia após perda do bebê: 'Vamos aumentar nossa família'

Após comunicado sobre o aborto espontâneo de Britney Spears, Sam Asghari usou seu perfil no Instagram para agradecer carinho dos fãs. Foto: Instagram/@samasghari

Nesta terça-feira, 17, Sam Asghari usou seu perfil no Instagram para agradecer as mensagens de apoio que ele e Britney Spears vem recebendo dos fãs. No último sábado, 14, o casal usou as redes sociais para comunicar o aborto espontâneo do primeiro bebê que esperavam juntos.

"Nós sentimos o seu apoio. Estamos pensando positivamente e avançando com o nosso futuro. É muito difícil, mas não estamos sozinhos. Muito obrigado por seu respeito à nossa privacidade. Nós aumentaremos a nossa família em breve", escreveu Sam nos Stories durante a madrugada.

No sábado, 14, o casal anunciou o aborto espontâneo com um comunicado nas redes sociais. "Somos gratos pelo que temos no processo de expansão da nossa linda família. Obrigado pelo seu apoio", escreveu a cantora na legenda da publicação, que ainda trazia um texto sobre o ocorrido.

Após quase cinco anos juntos, Britney Spears e Sam Asghari ficaram noivos em setembro de 2021.