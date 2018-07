Noivo de Ariana Grande faz piada sobre o atentado terrorista em Manchester

A cantora norte-americana Ariana Grande defendeu o noivo Pete Davidson após ele fazer piada com o ataque terrorista em Manchester Foto: Instagram/@arianagrande

O jornal britânico Daily Mirror descobriu que o comediante Pete Davidson, noivo da cantora norte-americana Ariana Grande, fez piada sobre o ataque terrorista em Manchester, durante um show de Ariana, que matou 22 pessoas e deixou mais de 800 feridos em maio de 2017.

Durante uma apresentação de standup em um clube de comédia de Los Angeles, em outubro de 2017, Davidson teria dito que a cantora é maior do que Britney Spears porque até ataque terrorista havia acontecido em uma de suas apresentações.

Após críticas nas redes sociais, Ariana resolveu falar sobre o assunto ao responder um seguidor. "Isso é uma coisa bem difícil e que está causando conflito no meu coração. Ele usa a comédia para fazer as pessoas se sentirem melhor por conta das coisas terríveis que acontecem no nosso mundo. Todos nós lidamos com o trauma de uma forma diferente. Óbvio que eu não achei engraçado. Foi infeliz, mas isso aconteceu há meses e sua intenção nunca foi ser maldoso", escreveu a cantora.

Charlotte Hodgson, mãe de uma das vítimas e representante das famílias do ataque em Manchester, disse ao jornal britânico que ficou horrorizada com a piada. "Não precisamos de piadas sobre isso, é de partir o coração viver sobre isso todo dia", disse Charlotte.

Ariana Grande e Pete Davidson, que faz parte do tradicional programa de comédia Saturday Night Live, ficaram noivos em junho de 2018 após pouco mais de um mês de relacionamento.