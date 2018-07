Noiva do príncipe Harry, Meghan Markle desiste da carreira de atriz

O príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle Foto: Toby Melville / Reuters

A norte-americana Meghan Markle, que ficou noiva do príncipe da coroa britânica Harry, anunciou que vai encerrar sua carreira como atriz após o matrimônio, que deverá ocorrer em maio de 2018. Markle transmitiu sua decisão na última segunda-feira, 28, após o anúncio do noivado, em entrevista conjunta com Harry dada à revista Us Weekly.

Animada com a nova etapa em sua vida, Markle está pronta para fazer trabalhos de caridade ao lado de seu futuro marido. “Acho que o empolgante ao deixar a carreira e entrar, como você disse, em questões em que posso concentrar mais energia, de forma bem principiante, é você ter uma voz que as pessoas escutem, muita responsabilidade”, disse ela em entrevista ao lado de Harry.

A atriz de 36 anos se tornou mais conhecida na televisão por seu trabalho em Suits, série de drama que começou em 2011 e já possui sete temporadas. Ela já serviu como embaixadora para a agência de mulheres na Organização das Nações Unidas (ONU) e estudou Relações Internacionais na Northwestern University em Illinois, nos Estados Unidos.