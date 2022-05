No primeiro Dia das Mães sem Marília Mendonça, Ruth Moreira lança canal de culinária no YouTube

Marília Mendonça, que morreu durante acidente aéreo em 2021, e a mãe Ruth Moreira. Foto: Instagram/@donaruthoficial

O primeiro Dia das Mães sem a filha não será fácil para Ruth Moreira. Como uma forma de elaborar o luto e perpetuar a lembrança de Marília Mendonça, a mãe da cantora decidiu lançar um canal no YouTube com receitas que gostava de preparar com ela.

Esse era um sonho antigo de ambas, mas foi interrompido pelo acidente aéreo que Marília sofreu há exatamente seis meses. Antes de conquistar sucesso, a sertaneja chegou a vender bombons e coxinhas com a mãe.

A proposta de Ruth é fazer as gravações das receitas sempre com convidados especiais na cozinha da chácara da família, em Goiás.

Em poucas horas que o canal entrou no ar, Ruth já tinha mais de cinco mil inscritos. No YouTube, a página é intitulada 'Dona Ruth'; clique aqui para conferir.

O primeiro convidado é o cantor Murilo Huff, pai do filho da sertaneja. Além disso, no canal, ela deve receber a dupla Maiara e Maraisa e outros amigos de Marília Mendonça.