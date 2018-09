No palco do Emmy, diretor Glenn Weiss pede namorada em casamento

Glenn Weiss pedindo Jan Svendsen em casamento no palco do Emmy. Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

O Emmy premiou, nesta segunda-feira, 17, as séries e programas televisivos de maior destaque no último ano, mas o evento não foi marcado apenas por troféus. Ao vencer na categoria Melhor Direção de Especial de Variedades por The Oscars, o diretor Glenn Weiss aproveitou para se declarar para sua amada.

"Parte do meu coração está ferido e acho que não vai sarar tão cedo, porque eu gostaria de agradecer minha mãe, e ela morreu há duas semanas", disse Weiss. Ele então olhou para sua namorada, Jan Svendsen, que estava na plateia, e disse: "Minha mãe sempre gostou muito da minha namorada. E sabe porque eu gosto de te chamar de namorada? Porque eu quero te chamar de minha esposa".

Sua namorada então se surpreendeu e todos a olharam. Enquanto isso, Weiss falou: "Eu ainda não fiz a pergunta". Ela então subiu ao palco, onde ele lhe deu um anel, se ajoelhou e falou: "Quer se casar comigo?", ao que ela respondeu "sim".

O momento emocionante gerou aplausos na plateia e muitas reações nas redes sociais.