No 'Mais Você', Sidney Magal assume os cabelos grisalhos

O cantor admitiu ter parado de retocar os cabelos grisalhos. Foto: Reprodução/Globo

O cantor Sidney Magal admitiu ter parado de pintar seu cabelos e assumiu o tom grisalho durante um bate-papo com Ana Maria Braga, no programa Mais Você, nesta sexta-feira, 10.

"Eu cansei de pintar. As pessoas encontravam comigo e perguntavam se meus cabelos eram naturais, eu falava 'Não, não'. Eu pintava há anos", revelou Magal.

O ídolo dos anos 1980 decidiu adotar o look natural quando chegou a conclusão de que precisava assumir a sua idade, fazendo com o que o cabelo combinasse com o resto de seu corpo.

"Já estava na hora de assumir uma série de coisas, antes que seja tarde. É muito bonito sim ter o cabelo escuro, mas chega uma hora, que depois dos 60 [anos] o resto do corpo não acompanha, não consegue", enfatiza o cantor.

Magal se emocionou com o depoimento surpresa, feito pelo seu filho Rodrigo, que estava nos bastidores do programa sem que o pai soubesse. "Ser filho de Sidney Magal é especial. Ele é um grande pai! Extremamente carinhoso e amoroso. Te amo, pai!", contou o filho.

O cantor revelou que, quando pequeno, o seu desejo sempre foi ser pai. "Quando a professora perguntava as profissões dos alunos, eu disse que queria ser pai, eu poderia ser qualquer coisa profissionalmente, mas eu precisava ser pai, era o que eu mais queria na vida. Deus me deu três filhos impecáveis", finalizou emocionado.