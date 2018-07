No Instagram, William Bonner faz desabafo sobre haters

O apresentador William Bonner fez desabafo contra os haters no Instagram Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

O apresentador do Jornal Nacional William Bonner fez post no Instagram na última quarta-feira, 8, falando contra os haters que invadem os comentários dos seus posts na rede social. O texto, divulgado dias após sua ex-mulher Fátima Bernardes assumir relacionamento com o advogado Túlio Gadêlha, pode ter a ver com os comentários maldosos sobre o caso.

“Algumas pessoas se imaginam no direito de agredir adultos que tomaram decisões sobre as vidas deles. O simples fato de o bem-estar dessas pessoas ser tão afetado pelos caminhos que os outros escolheram pra si é um indicativo de que elas precisam de ajuda”, escreveu. “Isso não é saudável. Saudável é viver a própria vida. Aproveitá-la como uma benção. Essas pessoas cheias de ódio e agressividade insultam e opinam sobre algo que não diz respeito a elas de forma nenhuma. O pior é [que] elas têm na cabeça uma interpretação amalucada daquilo que teria levado os outros a tomar as decisões que tomaram pra suas próprias vidas”, continuou.

“No espaço de comentários de uma foto de paisagem, essas pessoas expõem seus preconceitos, seus recalques, sua desinformação de uma forma deprimente. E palpitam sobre as vidas de outras pessoas de maneira absurda. Às vezes, até criminosa, em tom de ameaça. Um sujeito saudável e feliz consigo mesmo não faz isso. Pessoas que agem dessa maneira talvez se ajudassem muito se olhassem atentamente pra elas mesmas e identificassem suas próprias frustrações”, desabafou.

“Os insultadores intrometidos não enxergam isso. São cegos pra felicidade dos outros porque não enxergam o quanto eles próprios são infelizes. Isso fica muito claro nos comentários que fazem numa fotografia de paisagem do Instagram. Mas o porquê dessa infelicidade toda só eles podem encontrar. Que tenham boa sorte”, finalizou.

Veja abaixo o desabafo completo de Bonner.