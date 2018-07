No Instagram, Hugh Jackman posta vídeo falando em português

Hugh Jackman, o eterno Wolverine Foto: AP Photo/Michael Sohn

Após 20 anos interpretando Wolverine, Hugh Jackman se despede do personagem no filme "Logan", com previsão de estreia para o dia 2 de março. Para divulgar o longa, o ator hollywoodiano está em São Paulo. Na manhã deste domingo, 19, ele postou um vídeo no Instagram para cumprimentar os fãs paulistanos.

Segurando uma xícara de café com leite e falando em português, Hugh disse: "Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingado". A postagem já tem mais de 500 mil visualizações e 5 mil comentários.

Confira: