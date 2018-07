No Dia dos Namorados, Zezé di Camargo pede namorada em casamento

Zeze di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos desde 2014. Foto: Ricardo Gama/ESTADÃO

Na noite da última segunda-feira, 12, Zezé Di Camargo resolveu dar um passo adiante em seu relacionamento com a youtuber Graciele Lacerda e a pediu em casamento.

Leia também: Namorada de Zezé Di Camargo corta o cabelo e é comparada a Zilu

O pedido aconteceu durante um jantar em Barueri (SP), e, segundo Graciele, foi tudo surpresa. "Estou perplexa. Ele me pegou de surpresa e olha que nem é disso. Ele sempre me surpreendendo. Te amo e vou te amar se Deus permitir, por toda minha vida!", escreveu ela na legenda de fotos do momento publicadas no Instagram.

Zezé e Graciele começaram a namorar em maio de 2014, marcando o primeiro relacionamento sério do cantor após o divórcio com Zilu Godói - com quem ele ficou por 32 anos e teve três filhos.