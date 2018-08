No Dia dos Namorados, Nanda Costa torna público relacionamento com cantora

Nanda Costa publicou foto com sua namorada, a cantora Lan Lanh. Foto: Instagram/@nandacostareal

Nesta terça-feira, 12, comemora-se o Dia dos Namorados e a atriz Nanda Costa aproveitou a data para tornar público seu relacionamento com a cantora Lan Lanh.

"Mais um 12/06 com ela", escreveu Nanda na legenda. Lan também publicou uma foto ao lado da namorada, com a legenda "com ela, é o meu amor".

Nos comentários, os seguidores de Nanda parabenizaram as duas. "Feliz dia dos namorados, lindas!", comentou uma seguidora. "Viva o amor!", comentaram outras pessoas.

Nos Stories, Nanda publicou alguns vídeos com Lan, perguntando como estava sendo para ela publicar aquela foto, ao que a cantora respondeu: "Isso aí tá fácil, agora quero ver assumir esse cabelo pro meu pai que tá chegando aí agora".

Confira a publicação abaixo: