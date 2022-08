No Dia do Solteiro, assistente virtual Alexa surpreende Rodrigo Faro; entenda

Rodrigo Faro. Foto: Instagram/@rodrigofaro

O Dia do Solteiro é comemorado nesta segunda-feira 15 e, logo pela manhã, o apresentador Rodrigo Faro, que comanda o dominical Hora do Faro na TV Record, foi surpreendido por um vídeo recebido por um seguidor que ele acabou compartilhando nos stories do Instagram.

Nas imagens, a câmera está apontada para Alexa, um assistente virtual por voz que passou a estar presente em muitos lares e virou assunto constante nas redes sociais. Ao ouvir a seguinte pergunta: 'Alexa, vai dar namoro?'. Ela responde: 'Ele gosta...'. Na legenda, Faro comenta: "Até a Alexa, meu Deus!".

O dispositivo inteligente usa frases que são efeitos de sonoplastia usados no programa, que voltaram a se popularizar. A ação é espontânea e não tem parceria com a marca. "Acordei com essa surpresa! É mais um reconhecimento do sucesso do Vai Dar Namoro. Até a Alexa entrou no clima!", diz Faro ao Estadão.

Rodrigo Faro compartilha resposta de Alexa que o surpreende. Foto: Instagram/@rodrigofaro

Volta de quadros no programa

Popularizado por Rodrigo Faro entre os anos de 2008 e 2013, o Vai Dar Namoro voltou à atração com tudo em abril. Além de alavancar os números de audiência, o quadro marca também a retomada do Dança, Gatinho, responsável pelos picos da atração.

Com uma nova roupagem, o Vai Dar Namoro ganhou a presença de “conselheiros amorosos”, com Rico Melquiades, influenciador digital e campeão do reality show A Fazenda 13, e mais um convidado. Eles entram na brincadeira opinando sobre tudo e ainda enfrentam os desafios divertidos do Cupido Eletrônico.