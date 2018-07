No Dia do Irmão, Cleo Pires parabeniza seus sete irmãos

A irmã caçula de Bey também é cantora como a irmã, mas se destaca mesmo é por seu estilo: cabelo naturalmente crespo e volumoso, roupas em cores fortes, vestidos impactantes no tapete vermelho. Mesmo que diferentes, as irmãs estão sempre juntas, em premiações, festas e apresentações. Solange, inclusive, já chegou a brigar com o cunhado, Jay-Z, para defender a irmã por uma suposta traição do marido.

Foto: Reprodução/Instagram