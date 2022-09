No ar com 'Lugar Incomum', Didi Wagner fala da carreira, família e empoderamento feminino

Didi Wagner comanda o programa 'Lugar Incomum' desde 2006. Foto: Multishow

A nova temporada do programa Lugar Incomum, do Multishow , estreou em meados de agosto com episódios de tirar o fôlego, inteiramente gravados em quatro capitais do Brasil. Didi Wagner mostra curiosidades dos destinos percorridos, desta vez tendo o bem-estar como plano de fundo. A principal característica da apresentadora sempre foi usar o olhar já treinado a identificar peculiaridades com o intuito de proporcioanar experiências inusitadas aos telespectadores, marca registrada da atração.

"O Lugar Incomum está no ar desde 2006 e é um dos programas mais longevos da grade do Multishow, e eu acredito que isso se dá, em parte, pelo compromisso que nós temos de renovar a proposta do programa e dar um tom de frescor a cada temporada. Desta vez, adotamos a busca pelo bem-estar como fio condutor para os novos episódios. Com um olhar curioso, que é a marca registrada do programa, saímos em busca de experiências inusitadas e super interessantes em cada um dos destinos visitados: Rio Branco (Acre), São Paulo (São Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), e Recife e Olinda (Pernambuco)", diz Didi.

Dentre os lugares percorridos nesta temporada, será que algum deles conquistou o coração da apresentadora? "Difícil escolher um só lugar porque a cada cidade visitada, me deparo com muitas peculiaridades e características encantadoras. Mas é claro que conhecer uma cidade pela primeira vez tem um impacto a mais, e este é o caso de Rio Branco (Acre) e Olinda (PE)", confessa.

"Em Rio Branco, fiz um voo de balão para avistar os famosos geoglifos e observar a Amazônia do alto, foi uma experiência muito especial. Em Olinda, visitei a Casa Estação Da Luz, centro cultural fundado por Alceu Valença e que abriga projetos de música, gastronomia, artes visuais, cinema, literatura, entre outros. Tive a oportunidade de assistir a uma apresentação de Cavalo Marinho, manifestação folclórica que mistura dança e teatro e que é uma das coisas mais poéticas que já vi na minha vida", completa a apresentadora.

Didi Wagner. Foto: Multishow

Longe da família

Segundo Didi Wagner, as gravações duram em torno de 20 dias e esse é o tempo que ela acaba ficando longe da família. "Para mim, não é fácil ficar esse tempo todo longe das minhas filhas e marido porque eu gosto bastante do nosso convívio familiar, mas o fato de eu amar o que faço e ficar muito feliz e realizada gravando o Lugar Incomum me ajuda a encarar esse período com mais leveza", confessa.

Por conta do trabalho, a apresentadora revela que já perdeu momentos importantes da vida das filhas. "Quando comecei a gravar o Lugar Incomum, em 2006, a Laura (minha primogênita) tinha 3 anos e a Luiza (minha filha do meio) tinha 1 ano. Em 2009, veio a Julia, e depois de um período de licença-maternidade, voltei a gravar. É claro que nestes anos todos me ausentando por um período para viajar e fazer as captações do Lugar Incomum, perdi alguns momentos importantes das minhas filhas, mas em compensação ganhei muito em experiência e realização profissional. Ganhei também muitas milhas aéreas (risos). Brincadeira!", conta.

"Me considero privilegiada por ter uma rede de apoio muito forte e segura ao meu lado. Quando estou fora, meu marido, minha família e as pessoas que trabalham com a gente estão sempre presentes na rotina das meninas, e isso foi especialmente importante quando as minhas filhas eram menores. Tenho uma relação muito bacana com o Multishow também, o que ajuda bastante na hora de definir as datas das nossas gravações", emenda.

Didi Wagner com Fred Wagner e as filhas. Foto: Instagram/@didiwagner

'Nunca pensei em parar, pelo contrário'

Questionada se já pensou em parar, Didi Wagner foi categórica: "Nunca pensei em parar, pelo contrário. Ao longo de todos esses anos, buscamos deixar o programa sempre com um frescor e com propostas que se atualizam a cada temporada. E muito disso vem justamente dos destinos. Como o Lugar Incomum é itinerante, sempre temos um apelo diferente para explorar. Outra questão importante para nossa proposta de renovação é o fato de termos uma visão flexível e nos adaptarmos às circunstâncias específicas de cada momento. Por exemplo, na temporada que gravamos no Chile (novembro de 2018), enfrentamos vários desdobramentos porque o país enfrentava uma das maiores ondas de protestos públicos de sua história. Tivemos que adiar nossa viagem em duas semanas, mas quando estávamos lá, incorporamos o contexto nos episódios".

Para Didi, uma das melhores coisas de viajar são os ensinamentos que adquirimos. "Tem uma frase clichê que costumo repetir porque é a mais pura verdade: 'Viajar é uma das poucas coisas que você gasta dinheiro e fica mais rico’. Ao meu ver, uma das melhores coisas de viajar são os ensinamentos que adquirimos e as pessoas que conhecemos. Viajar traz conhecimento de novas culturas. Mais do que os belos, curiosos e algumas vezes históricos lugares das cidades por onde passei, as pessoas representam verdadeiramente o melhor de cada parte do mundo. O Lugar Incomum me traz o ensinamento e o instinto de sempre querer saber mais, aprender sobre o outro, sobre o destino que visitei, sobre a cultura, gastronomia... E a cada temporada exercito ainda mais essa minha vontade de vivenciar novas experiências.

Didi Wagner em um momento relaxante durante as gravações do programa. Foto: Multishow

Mulheres no mercado

As mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço no mercado de trabalho, se destacando em vários ramos e, principalmente, na TV. Didi Wagner é um exemplo disso, mas ela ressalta: "A participação das mulheres no mercado de trabalho vem crescendo ao longo dos últimos anos, mas sabemos que a nossa luta não é de hoje e as nossas conquistas vêm de muito esforço. Estudos continuam apontando uma enorme discrepância quando se trata de oportunidades entre homens e mulheres, mas sou otimista, apesar dos nossos desafios diários, ainda há motivos para serem celebrados e as mulheres na área comunicação são um exemplo disso. Fico feliz de fazer parte desse movimento ao lado de mulheres inspiradoras e espero que isso só cresça e que nosso trabalho sirva de motivação para muitas outras".

Unindo cultura, entretenimento e muita dica alto-astral, o Lugar Incomum vai ao ar todas as segundas-feiras, às 18h, no Multishow.