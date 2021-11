No aniversário de Taís Araújo, Lázaro Ramos compartilha 43 fatos sobre a atriz

Lázaro Ramos é casado com Taís Araújo há 17 anos Foto: Paulo Giandalia

Taís Araújo completa 43 anos nesta quinta-feira, 25. Em celebração ao aniversário da mulher, Lázaro Ramos compartilhou uma declaração para a atriz.

No Instagram, Lázaro publicou uma foto da companheira sorrindo ao som da música Seu Olhar, de Seu Jorge. Na legenda do post, ele fez uma lista de 43 fatos sobre a amada:

“1) Quando ela ri, fecha os olhinhos; 2) Isso faz ela parecer tímida; 3) Mas de tímida, ela não tem nada! Ela fala o que pensa; 4) Só que tudo o que ela fala é com firmeza, porque sabe o que o poder das suas palavras; 5) Falando nisso, receber um elogio da Sra. Araújo é a melhor coisa do mundo”, iniciou.

“6) Ela procura ser sempre uma pessoa justa e coerente em seus pensamentos; 7) Ela não se chama “Tais de Verdade” à toa, não; 8) E ela é a primeira a viver a sua vida com verdade; 9) Também com afeto;10) Também com intensidade”, continuou.

Nos comentários da publicação, o ator deu continuidade na lista. Taís agradeceu Lázaro pela parceria: “Mozinho, que mensagem mais linda! Que lindo dividir a vida com você”.

“Bora viver e viver de verdade com as dores e delícias que fazem parte dessa coisa linda e louca que é viver! Te amo”, concluiu. O casal está junto há 17 anos.