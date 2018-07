Nivea Stelmann vai se mudar para os Estados Unidos em busca de paz

Nivea Stelmann compra malas novas para viajar aos Estados Unidos Foto: @niveastelmann/Instagram

Em busca de qualidade de vida, Nivea Stelmann está de mudança para os Estados Unidos, com toda a família. Em matéria publicada pelo 'Extra', na última sexta-feira, 14, a atriz disse querer que os filhos cresçam em paz.

De acordo com a publicação, Nivea já tem uma casa em Orlando, na Florida, e chega ao novo país com visto de permanência, no qual deu entrada há três anos. Ela viaja com o marido e empresário Marcus Rocha e seus dois filhos, Miguel, de 13 anos, e a pequena Bruna, de apenas 3, já na próxima semana.

Na terra do Tio Sam, Stelmann comandará um programa num canal dedicado à comunidade brasileira. No entanto, ela não descarta voltar ao Brasil caso seja convidada para algum trabalho. A última novela em que atuou foi "A Terra Prometida", da Record.