Nívea Stelmann revela principal motivo de mudança para os Estados Unidos

Um ano após mudar-se para os Estados Unidos com a família, Nívea Stelmann contou como é sua nova vida no país em entrevista para o Programa do Porchat.

A atriz revelou que saiu do Brasil devido a violência do Rio de Janeiro, onde morava desde a adolescência por conta da profissão. “Eu tinha medo de ir e vir. Comecei a ficar louca. Isso não é vida”, explicou Nívea. Ela acrescentou que seus filhos foram um agravante, pois ficava constantemente preocupada com a segurança deles.

O apresentador ainda perguntou se Nívea ficava preocupada com os problemas que os Estados Unidos têm, como ataques em escolas e furacões. “Segura você não está em nenhum lugar do mundo”, debateu, ressaltando que sente a diferença na tranquilidade do dia a dia.