Nívea Maria entra com processo contra empresa por falta de pagamento

A atriz Nívea Maria está processando uma empresa de produtos vitamínicos após não receber pagamento por anúncios publicitários que fez Foto: João Miguel Júnior/Globo

A atriz Nívea Maria entrou com ação na Justiça do Rio de Janeiro contra a empresa de produtos vitamínicos CRV Naturalíssima, que não lhe pagou o cachê estipulado para usar sua imagem em anúncios publicitários. Segundo a petição inicial, o valor acordado era de R$ 60 mil, mas só R$ 2,5 mil foram efetivamente pagos.

Segundo os advogados da atriz, a produção do material publicitário foi cumprida por Nívea e o pagamento do serviço foi estabelecido em seis parcelas de R$ 10 mil a serem pagas entre janeiro e junho de 2017, o que não aconteceu. “Após diversas tentativas em receber os valores acordados a ré efetuou alguns depósitos na conta corrente da segunda autora, no total de R$ 2,5 mil”, escreveram os advogados da atriz na petição inicial.

O pedido agora é para o pagamento dos R$ 57,5 mil restantes do contrato, além da correção monetária, multa contratual e juros, o que resulta no valor de R$ 61.024,87. O E+ tentou entrar em contato com a Vital Brasil, mas não obteve retorno até o momento da publicação.