'Ninguém precisa dar opinião sobre tudo', diz Claudia Leitte ao ser questionada sobre hit ‘Deu onda'

‘Taquitá’ é a música de trabalho de Claudia Leitte para o Carnaval Foto: Manuela Scarpa/ Eudora/ Divulgação

Durante evento em Salvador para lançar linha de cosméticos para o Carnaval em parceria com a Eudora, Claudia Leitte contou que o seu bloco ‘Largadinho’ seguirá a temática de um cruzeiro com mulheres como capitães, piratas, salva-vidas. ‘Os figurinos tem muito a ver com essa vibe de empoderamento feminino. Mulheres no poder’, disse. Logo após essa explicação, a cantora foi questionada se a música ‘Deu onda’, do MC G15, vai contra esse momento em que a sociedade vem reconhecendo mais a relevância da mulher. ‘Eu não acho que vai contra nada, mas isso é uma opinião individual. Ninguém precisa dar opinião sobre tudo’, respondeu.

Claudia Leitte afirmou que a tecnologia democratizou a produção musical e cabe ao público selecionar as suas preferências. “Estamos vivendo um momento com a internet em que todo mundo pode compor e cantar. A gente não tem que se importar com o tipo de música que estão produzindo nesse momento. Temos que fazer uma triagem do que queremos ouvir. A mulher que determina como ela quer ser vista”, disse a cantora.

As canções ‘Taquitá’, de Claudia Leitte, e ‘Deu onda’, do MC G15, são apontadas como possíveis hits da folia baiana.

* A repórter viajou para Salvador a convite da Eudora