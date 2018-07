Nina Dobrev faz salto de parapente no Rio de Janeiro

Nina Dobrev está no Brasil. Foto: Reuters

Nina Dobrev está realmente curtindo sua passagem pelo Brasil. Nesta segunda-feira, 5, a atriz saltou de parapente em São Conrado, no Rio de Janeiro, junto com alguns amigos.

A atriz está no Brasil desde a semana passada pois foi uma das convidadas da Comic Con Experience, realizada do dia 1 ao dia 4 deste mês em São Paulo. Além dela, Vin Diesel, Neil Patrick Harris e Natalie Dormer foram alguns dos destaques do evento.

Nina Dobrev é um bebezinho que precisa ser protegido pic.twitter.com/j2aA8QdFsI — larissa (@lovatoacustic) 5 de dezembro de 2016