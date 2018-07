Nicole Scherzinger pode voltar ao Pussycat Dolls 

A cantora Nicole Scherzinger Foto: Steve Marcus / Reuters

A cantora e modelo Nicole Scherzinger, de 39 anos, voltará a ser parte do grupo Pussycat Dolls, que se reunirá novamente para realizar alguns shows, ainda sem data para ocorrer. As informações são do jornal The Sun.

Segundo uma fonte próxima às integrantes do grupo, as conversas sobre o possível retorno eram frequentes entre as artistas, mas faltava tempo para que pudessem organizar a volta. “Elas ainda estão decidindo se farão uma turnê ou algumas performances, mas estão empolgadas para se apresentar juntas de novo”, disse a fonte.

Quando o conjunto chegou ao fim, em 2009, Scherzinger foi considerada por Carmit Bachar, sua colega, como o pivô da separação. Por essa razão, o retorno à formação completa das Pussycat Dolls era dado como inviável.