Nicole Kidman dá opinião sincera sobre prato de chef durante programa

Na última quarta-feira, 10, Nicole Kidman foi uma das convidadas do Ellen DeGeneres' Show e, num dos quadros, ela e Ellen aprenderam a cozinhar algumas receitas com a chef Giada De Laurentiis - mas o que era para ser uma atividade leve e divertida, acabou virando um momento tenso.

Desde que o trio começou a cozinhar, a relação entre a chef e a atriz não foi tão boa assim. Tudo começou quando Giada as ensinava a fazer arancini, um bolinho de risotto frito, e Nicole tinha de fazer bolinhas com o arroz. A atriz fez e Giada disse: "Olha só, a mulher que não sabe cozinhar conseguiu uma bolinha perfeita!", e Nicole deu um olhar de canto para a chef.

Em outro momento, Nicole diz que cozinhar deveria ser algo "relaxante", mas que, na maioria das vezes, ela se sente apressada e estressada. Giada discordou, dizendo que "então é só fazer uma coisa de cada vez" - um conselho que claramente não pode ser seguido por todo mundo.

Depois, Giada as ensinou a fazer focaccia. O processo não levou muito tempo, e Ellen decidiu provar as focaccias que já estavam prontas. Ao morder, deu para perceber que elas já estavam 'borrachudas'. Então Nicole decidiu provar também, e não escondeu sua opinião: "Está um pouco duro", causando riso na plateia e muitas reações nas redes sociais.

Nicole Kidman throwing shade on Giada's pizza is the universe giving me exactly what I need this morning. pic.twitter.com/NStBcCYSwM — Tom + Lorenzo® (@tomandlorenzo) 11 de maio de 2017

'Nicole Kidman jogando um 'shade' na pizza de Giada é o universo me dando exatamente o que eu preciso nesta manhã'

Nicole Kidman telling Giada De Laurentiis her pizza is "a little tough" brings me a lot of joy pic.twitter.com/9gdJIthDcP — Jordan (@JordanApps) 10 de maio de 2017

'Nicole Kidman falando para Giada De Laurentiis que a pizza dela é um pouco dura me dá muita alegria'

When keeping it real goes oh so right! https://t.co/IzMdzwpwSh — HarambeKimbo (@abetterkid) 10 de maio de 2017

'Quando 'jogar a real' sai tão bem'