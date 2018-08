Nicole Kidman chorava após fazer as cenas de violência doméstica em ‘Big Little Lies’

A atriz Nicole Kidman falou em entrevista do peso psicológico que seu papel em 'Big Little Lies' teve na sua vida Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Em entrevista para a edição de julho da revista norte-americana Tatler, a atriz australiana Nicole Kidman falou das consequências psicológicas que ela teve por interpretar Celeste Wright na série Big Little Lies. Na produção, a personagem está em um relacionamento abusivo com o personagem interpretado por Alexander Skarsgård e sofre violência doméstica em vários episódios.

“Eu ia para casa e chorava após fazer Big Little Lies. Eu chorava sozinha. Sentava no banho e chorava. Me sentia muito angustiada e não sabia exatamente o que fazer”, disse a atriz. Ela também afirmou que para dar veracidade a uma personagem, um ator precisa ser honesto consigo mesmo para saber se consegue chegar a esses extremos da atuação.

Em entrevistas feitas em 2017, Alexander Skarsgård também afirmou que fazer as cenas de violência doméstica na série foram difíceis e desgastantes. Kidman ganhou prêmios no Golden Globes, Emmys e Screen Actors Guild pela sua atuação na série.

Originalmente planejada como uma única temporada, a HBO renovou Big Little Lies após o imenso sucesso no canal. Os novos episódios estão sendo gravados atualmente nos Estados Unidos e devem estrear no canal pago em 2019.