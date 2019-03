Nicolas Cage pede anulação do casamento cinco dias depois

O ator Nicolas Cage. Foto: Momentum Pictures

Nicolas Cage está prestes a protagonizar um dos casamentos mais rápidos da história de vida dele.

De acordo com informações do site TMZ, o ator teria pedido a anulação da união com Erika Koike, oficializada no sábado, 23. Os documentos foram liberados pelo cartório na quarta, 27, registrando a celebração.

Segundo fontes do site, Nicolas Cage teria ido ao tribunal pedir o fim do casamento, mas o motivo não foi divulgado. O ator já foi casado três vezes.

A primeira esposa foi Patrícia Arquette - eles ficaram juntos de 1995 a 2001. Depois, Cage se uniu a Lisa Marie Presley, mas o casamento só durou dois anos. Na sequência, se casou com Alice Kim e o relacionamento também durou dois anos.

O ator era visto com Erika Koike desde abril de 2018.