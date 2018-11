Nico Puig oficializa união com produtor após 20 anos de namoro

O ator Nico Puig e o marido Jeff Lattari. Foto: Instagram/@jefflattari

Nico Puig trabalha hoje com sustentabilidade, reciclagem e reflorestamento. Mas quem assistia novelas nos anos 1990 se lembra bem do ator, que conquistou fama após Sex Appeal, da TV Globo.

Ele foi um dos protagonistas da trama Olho no Olho, com Felipe Folgosi, e arrancava suspiro das fãs. Não era difícil encontrar o rosto do ator nas capas de revistas femininas. Na mesma época, Nico Puig posou para a G Magazine e foi uma das capas mais vendidas da história da publicação.

Na televisão, em 1997, migrou para a Record TV, onde atuou em novelas como Direito de Vencer, Canoa de Bagre e Estrela de Fogo. Já no início dos anos 2000, foi para o SBT, com participações em Pequena Travessa, Seus Olhos, Maria Esperança, Vende-se um Véu de Noiva. A última aparição de Nico Puig foi em Amor e Revolução, do autor Tiago Santiago, em 2011.

Com vida pessoal discreta, o ator namorava há 20 anos com o produtor Jeff Lattari. Agora, decidiu oficializar a união. No perfil no Instagram, Jeff publicou uma foto com Nico em Bogotá, na Colômbia. “Devemos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para ter a vida que nos espera”, escreveu na legenda da imagem.