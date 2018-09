Nicki Minaj e Cardi B brigam em festa em Nova York

Nicki Minaj e Cardi B brigaram em festa da Harpeer'z Bazaar durante a Semana de Moda de Nova York. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Na noite da última sexta-feira, 7, ocorreu a festa Icons, organizada pela Harpeer's Bazaar, durante a Semana de Moda de Nova York. Mas o evento, que estava cheio de artistas e personalidades do mundo da moda, ficou marcado por uma briga entre Cardi B e Nicki Minaj.

De acordo com fontes ouvidas pela People, a briga ocorreu durante a apresentação de Christina Aguilera, na varanda do segundo andar do Plaza Hotel. "De repente, houve uma grande comoção e ninguém sabia o que estava acontecendo", disse a fonte.

Cardi B saiu com galo na cabeça após cotovelada do segurança de Nicki Minaj. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Uma pessoa que estava no local disse à Associated Press que Minaj estava conversando com alguém quando Cardi B tentou atacá-la, mas foi impedida pelos seguranças. A briga teria sido motivada por comentários que Nicki teria feito sobre a filha de Cardi, a Kulture, que nasceu em julho.

Nicki jogou um sapato em Cardi, mas não acertou. Um segurança de Nicki então acertou uma cotovelada em Cardi, lhe causando um galo na cabeça. Rapidamente, começaram a surgir nas redes sociais vídeos e fotos da briga. Ela foi escoltada pro seguranças para fora do local, enquanto Nicki ficou do lado de dentro. "Ela saiu sem sapatos e com seu vestido rasgado", disse a fonte da People.

Na saída, Cardi estava com um galo na cabeça.

Nesse vídeo é possível escutar Nicki Minaj falando: "Eu estou sentada bem aqui" enquanto Cardi B tenta atacá-la. #NYFW pic.twitter.com/7kWdmldgK6 — Nicki Minaj Nation (@NMinajNation) 8 de setembro de 2018

a gnt dorme e acorda com essa treta toda da cardi b com a nicki minaj no #NYFW O GALO NA TESTA DA CARDI TO RINDO pic.twitter.com/NGZaLj48p5 — rafael ‍ (@rpazf_) 8 de setembro de 2018

Em uma publicação no Instagram após a briga, Cardi não cita o nome de Nicki, mas desabafa dizendo que ela pode falar o que quiser, mas não de sua filha. "Eu deixei muita coisa passar. Eu deixei você mentir, mandar indiretas para mim, você tentou me impedir de ganhar dinheiro. Você ameaçou outros artistas para não trabalharem comigo. Eu já tirei satisfações com você pessoalmente, uma, duas vezes, e você sempre se esquivava. Mas quando você fala da minha filha, curte comentários sobre como eu ajo como mãe, faz comentários sobre a minha capacidade de cuidar da minha filha, tudo muda!", desabafou ela.

A 'rixa' entre as duas veio à público no ano passado, quando Cardi alcançou um grande sucesso na música, conquistando os topos das listas de músicas mais tocadas.

* Com AP