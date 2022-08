Nicki Minaj conquista topo de parada da 'Billboard' pela 1ª vez com 'Super Freaky Girl'

Nicki Minaj alcançou o topo da Billboard Hot 100 pela primeira vez com uma música sem colaborações. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Nicki Minaj alcançou o topo da Billboard Hot 100 com uma música solo pela primeira vez em sua carreira. A lista é considerada uma das principais parada musicais do mundo.

A rapper já havia conquistado o primeiro lugar da parada duas vezes, mas sempre com colaborações. As canções Say So, com Doja Cat, e Trollz, com 6ix9ine, ficaram ambas uma semana no topo.

Desta vez, a cantora chegou ao posto com a música Super Freaky Girl, lançada em 12 de agosto. Com isso, ela também se torna a primeira canção de hip-hop a estrear no topo da parada desde 1998, quando Doo Wop (That Thing), de Lauryn Hill, conquistou o feito.

Apesar da nova conquista, essa já é a 21ª vez que Nicki entra para o Top 10 da Billboard Hot 100. Ela ficou perto de alcançar o topo com Anaconda, de 2014, que chegou ao segundo lugar e passou 22 semanas na parada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais