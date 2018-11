Nick Jonas relembra diagnóstico de diabete com foto de antes e depois

Nick Jonas, de 26 anos, foi diagnosticado com diabete tipo 1 há 13 anos. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Nick Jonas relembrou o dia em que recebeu o diagnóstico de diabete tipo 1, há 13 anos, com uma foto de antes e depois. Ele disse que pesava 45 quilos semanas após descobrir a doença. Hoje em dia, afirma que cuida melhor da saúde.

Em seu perfil no Instagram, o cantor de 26 anos escreveu que, atualmente, prioriza sua saúde física, come de forma mais saudável e mantém o nível de açúcar no sangue sob controle.

A diabete é uma doença caracterizada pelo elevado teor de glicose no sangue. A glicose é um tipo de açúcar produzido quando os alimentos são digeridos no intestino e que necessita de insulina para ser absorvida.

"Há 13 anos, fui diagnosticado com diabete tipo 1. A foto da esquerda sou eu poucas semanas depois do meu diagnóstico. Pesando 45 quilos após perder muito peso por conta do açúcar no meu sague estar muito alto, depois de ir ao médico e descobrir que eu era diabético. Na direita, sou eu agora. Feliz e saudável. Priorizando minha saúde física, treinando e comendo de forma saudável e mantendo o açúcar no meu sangue sob controle. Nunca deixe nada te impedir de viver o melhor da sua vida. Obrigado a todos os meus fãs pelas palavras gentis e de apoio. Significa mais do que vocês imaginam. Amo vocês", escreveu o cantor na legenda da foto.

