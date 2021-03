Nick Jonas lança novo álbum de carreira solo: ‘Spaceman’

Nick Jonas lançou o álbum 'Spaceman' nesta sexta-feira, 12 Foto: Instagram/ @nickjonas

Nick Jonas lançou seu novo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 12. Spaceman é o terceiro trabalho do cantor em carreira solo e foi divulgado junto com um novo clipe da música com o mesmo título.

O álbum possui onze faixas, incluindo Spaceman e o single This is Heaven. Essas duas músicas já foram divulgadas em fevereiro, quando Nick se apresentou ao vivo no programa norte-americano Saturday Night Live.

O artista desenvolveu o trabalho em 2020, durante o isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus, e explora quatro temas centrais: distância, indulgência, euforia e comprometimento.

No Instagram, o cantor deu mais detalhes do conceito por trás de seu novo trabalho. “O álbum foi lançado e estou muito animado para que todos vocês o ouçam. Escrever este álbum foi uma forma de processar tudo o que estava acontecendo no mundo, a distância entre nós e o que mais importa”.

“Eu lancei o Spaceman primeiro para apresentá-lo ao mundo e ao que encontrei ao longo do caminho. This Is Heaven pousou em segundo lugar para mostrar o contraste das emoções encontradas em 'Distância' e 'Euforia' e como se reconectar com aqueles que você ama pode lhe dar um propósito”, explicou.

“O resto do álbum é seu para explorar - Distância, Indulgência, Euforia e Comprometimento. Espero que você reserve um tempo para vivenciar o álbum na íntegra do início ao fim e que encontre consolo enquanto se junta ao Spaceman na maior aventura de todas... O amor”, finalizou.

Antes de Spaceman, o último disco da carreira solo de Nick Jonas foi Last Year Was Complicated, lançado em 2016. O cantor também apresentou Happiness Begins, o disco que marcou o retorno do grupo Jonas Brothers, em 2019.

