Nick Jonas gosta de ser discreto em seus primeiros encontros

Foto: Bang Showbiz

Nick Jonas prefere que o primeiro encontro romântico com uma garota seja discreto. O cantor - que já namorou Olivia Culpo, Lily Collins e Kate Hudson - acha que há muita pressão para que uma primeira noite com alguém seja mágica, por isso opta evitar grandes planos e "criar um clima".

Questionado sobre seu primeiro encontro romântico predileto, ele disse à revista Heat: "Gostaria que ele fosse realmente discreto. Acho que há essa coisa que acontece quando, com um primeiro encontro, há apenas esta imensa quantidade de pressão em ambos os lados de que apenas tem que ser meio que mágico."

"Mas todo o propósito é conseguir conhecer alguém, criar um clima e, em seguida, a partir daí, você meio que decide. 'Tudo bem, nós queremos fazer isso de novo?' É como o primeiro curso. Um jantar discreto agradável, talvez uma bebida depois, e então isso é perfeito", comentou.

Quando Nick planeja levar uma menina para jantar, é provável que ele escolha pizza, já que ele acha que é a melhor coisa do mundo.

No entanto, o astro do sucesso Kingdom não come guloseimas com muita frequência, já que ele tenta ficar em forma e fazer escolhas saudáveis.

"Basta fazer a melhor escolha quando você pode. Então nem sempre é sobre ser saudável e ser insano sobre isso, mas, se for entre um hambúrguer e talvez um pouco de frango grelhado e espinafres, então coma isso. E uma vez por semana ou duas vezes por semana, coma a coisa que você realmente quer comer e vá à academia quando puder", aconselhou.