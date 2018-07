Nick Jonas e Priyanka Chopra ficam noivos após dois meses de relacionamento

O cantor Nick Jonas ficou noivo da atriz indiana Priyanka Chopra após um relacionamento de somente dois meses Foto: Jordan Strauss/Invision/AP | Danny Moloshok/Reuters

Segundo a revista norte-americana People, o cantor Nick Jonas está noivo da atriz indiana Priyanka Chopra após dois meses de relacionamento. Fontes ouvidas pela revista afirmam que os dois oficializaram o noivado durante as comemorações do aniversário de 36 anos de Priyanka, no último dia 18 de julho.

“Ele está muito, muito feliz”, disse uma pessoa à revista. “Seus amigos e família nunca o viram desse jeito e estão muito animados por ele. Ele definitivamente está levando o noivado a sério”, continuou. O ex-membro da banda Jonas Brothers teria fechado uma loja da grife Tiffany em Nova York para comprar o anel de noivado.

Após terminar um namoro de dois anos com a modelo Olivia Culpo em 2015, Nick Jonas ficou entre idas e vindas com a atriz indiana e o relacionamento ficou sério em maio, quando os dois viajaram juntos para a Índia.