Nick Jonas e Priyanka Chopra oficializam noivado: 'Futura senhora Jonas'

Priyanka Chopra e Nick Jonas fizeram cerimônia indiana para oficializar noivado. Foto: Instagram/@priyankachopra

Há um mês, a revista People informou que Priyanka Chopra e Nick Jonas ficaram noivos durante a festa de aniversário da atriz, mas os dois não haviam se pronunciado oficialmente sobre o assunto. Agora, não restam mais dúvidas: os dois anunciaram que estão noivos.

Priyanka e Jonas publicaram fotos iguais no Instagram mostrando o anel de noivado para contar a novidade. "Noiva. Com todo o meu coração e alma", disse a atriz na legenda. "Futura senhora Jonas. Meu coração, meu amor", lê-se na legenda da foto do cantor.

Jonas e seus pais, Paul e Denise Jonas, viajaram até a Índia na quinta-feira, 16, para uma festa de noivado feita pela família de Priyanka. A festa é uma tradição no país, e nela os noivos trocam anéis na frente de amigos e familiares para oficializar o compromisso.

Veja abaixo as fotos da cerimônia: