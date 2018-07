Nick Jonas curte fotos de Bruna Marquezine no Instagram

O cantor Nick Jonas começou a seguir Bruna Marquezine no Instagram e já está curtindo as fotos da atriz Foto: Reuters / Shannon Stapleton | Fabio Motta / Estadao

A atriz Bruna Marquezine, separada recententemente do atacante do Barcelona Neymar, está visitando Paris e acompanhando a semana de moda. É claro que está fazendo registro disso tudo no seu Instagram, postando fotos na Torre Eiffel e dos looks que está usando.

Mas um detalhe chamou a atenção: Nick Jonas, ex-membro do Jonas Brothers, curtiu algumas das fotos que Marquezine postou na rede social. O cantor, que teve um caso recente com a atriz Lily Collins, seguiu o perfil da atriz no início da semana e prontamente já está curtindo as fotos dela.

Será que daqui a pouco rola um "Oi, Bruna, vi que você apagou as fotos com o Neymar. Tá tudo bem?"

Veja abaixo as fotos de que o cantor curtiu:

Após começar a seguir Bruna Marquezine no Instagram, o cantor Nick Jonas já está curtindo fotos dela na rede social Foto: Instagram.com/brumarquezine