Nick Carter lamenta perda de bebê de sua mulher: 'Coração partido'

Nick Carter e sua mulher, Lauren Kitt Carter Foto: Instagram / @nickcarter

Nick Carter, conhecido por seu trabalho com o grupo Backstreet Boys, lamentou em seu Twitter um aborto sofrido por sua mulher, Lauren.

"Deus nos dê paz durante esse período. Eu realmente estava ansioso para conhecê-la depois de três meses. Meu coração está partido", escreveu o cantor.

Pouco depois, em resposta a um seguidor, explicou: "Era uma irmãzinha para o Odin [seu primeiro filho, de dois anos]..."

Nick, que está fazendo uma turnê de sua carreira solo pela América do Sul, tinha uma apresentação marcada para a noite de segunda-feira na capital do Peru: "Acho que não consigo me apresentar esta noite. Me desculpe, Lima."

Posteriormente, mudou de ideia: "Isso será difícil, mas pelo amor dos meus fãs aqui em Lima eu estarei no palco nesta noite".

Confira os tuítes de Nick Carter abaixo:

God give us peace during this time. I really was looking forward to meeting her after 3 months. . I’m heart broken. — Nick Carter (@nickcarter) 10 de setembro de 2018

I don’t think I can perform tonight. I’m sorry Lima. — Nick Carter (@nickcarter) 10 de setembro de 2018

This will be hard, but for the love of my fans here in Lima I’ll be on the stage tonight. — Nick Carter (@nickcarter) 10 de setembro de 2018