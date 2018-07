Niall Horan critica fã por tirar foto dele dormindo em avião

Foto: Reprodução/Instagram

Niall Horan criticou um fã por tirar uma foto dele enquanto dormia em um avião.

O cantor do One Direction estava voando de Londres para Chicago para ver sua amiga Ellie Goulding se apresentar no festival Lollapalooza, quando ele encontrou o fã, que tirou uma foto dele dormindo após ele se recusar a tirar uma selfie.

O fã compartilhou a foto nas mídias sociais e escreveu: "E para resumir a aventura europeia perfeita, me sentei diretamente ao lado de Niall do One Direction por 9 horas no meu voo de volta pra casa partindo de Londres na noite passada. Ele estava doente e pediu para não tirar selfies, mas aqui está uma foto que eu tirei quando ele estava dormindo (risos). Ele foi tão amigável".

"Falamos sobre a Irlanda, LSE, Lolla e muito mais. Não um duque britânico... Mas um popstar irlandês está ótimo. Obrigado por me tratar tão bem, Europa! (sic)".

Niall ficou furioso quando ele descobriu sobre a imagem e desabafou no Twitter: "Acho que esta m***a é irreal. Quero dizer, se você não consegue dormir em um avião sem que as pessoas tirem fotos de você, o que você pode fazer?"