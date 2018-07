Niall Horan aprova o novo visual de Harry Styles

Integrante do One Direction elogiou o novo visual de seu companheiro de grupo Foto: Bang Showbiz

Harry Styles abandonou as madeixas longas e adotou um corte mais curto. E seu companheiro do One Direction, Niall Horan, aprovou o novo estilo do cantor.

Niall revelou ter descoberto a mudança de visual do amigo após ver fotos circulando pela internet, e admitiu que é fã do mais recente look de Harry.

"Ele só postou uma foto disso de seu cabelo e se foi. Então essa é a primeira vez que vi isso. Parece bom, parece bom agora", disse ao Digital Spy.

Com o One Direction fora de atividade - os integrantes decidiram entrar em hiato por tempo indeterminado -, Niall está prestes a encontrar Louis Tomlinson, outro membro do grupo, durante uma partida de futebol beneficente.

Os dois estarão em equipes opostas no jogo anual do Soccer Aid, em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, e Niall está curtindo a perspectiva de disputar lado a lado com seu bom amigo.

"Temos uma equipe muito, muito forte. Temos [o astro brasileiro] Ronaldinho, acho que praticamente diz o suficiente. Apenas, de um modo geral, será uma experiência incrível. Realmente parece que estamos em um time de futebol profissional, é algo que todos nós já sonhamos quando éramos criança, então acho que realmente será uma semana inacreditável", comentou.

O time de Louis para a partida beneficente contará com o popstar Olly Murs e o ator Damian Lewis, enquanto Niall vai se juntar ao astro Michael Sheen e ao chef Gordon Ramsay.

A ambição global do jogo é angariar fundos e apoio para o trabalho da Unicef ​​em prol de crianças em perigo.