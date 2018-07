Niall e Shawn Mendes podem gravar música juntos

Niall Horan e Shawn Mendes. Foto: Divulgação

Depois de Niall Horan ter dado início a sua carreira solo na última quinta-feira, 29, com o lançamento do single This Town, vem uma novidade para os fãs do cantor: ele pode fazer uma música com Shawn Mendes.

Durante entrevista ao talk show de James Corden, o cantor canadense disse que está tentando conciliar a agenda com a de Niall para fazer uma composição juntos.

"Ele é ótimo. Tenho falado com Niall há um bom tempo, mas é chato porque quando vou para Londres, digo ‘Nial, estou aqui’. Ou é ele dizendo ‘acabei de desembarcar em Los Angeles’. Quando eu tiver um segundo [livre], quero escrever com ele um pouco."

Os fãs ficaram muito animados e felizes com a possibilidade e a parceria entre os dois é uma dos tópicos mais comentados do Twitter.

Niall e Shawn Mendes se vai ter feat dos fav? pic.twitter.com/wBnPFjvNI7 — thay (@ollgxbae) 30 de setembro de 2016

se tiver feat dos meus dois ídolos, eu não vou aguentar, é demais pra mim Niall e Shawn Mendes — m a r i a c l a r a (@larrypayness) 30 de setembro de 2016

se ter feat de niall e shawn mendes vai ser tiro pra todos os lados possíveis — nandl (@LiamEncantador) 30 de setembro de 2016

"em saber que vai ter um feat entre Niall e Shawn Mendes" pic.twitter.com/XWhHuraM9q — Yumi Directioner (@ayumi_nagata) 30 de setembro de 2016